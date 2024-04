SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador de 40 anos foi atropelado por um carro no final da manhã desta terça-feira (30), no bairro Boa Vista, em São Carlos.

Segundo informações, ele estava sobre a carroceria de um caminhão descarregando mercadorias e ao descer do lado da avenida Henrique Gregori, foi atingido por um carro que passou sobre o seu pé.

O homem foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado até a Santa Casa com suspeita de fratura no membro inferior.

