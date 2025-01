Terceiro dia de buscas por estudante desaparecida termina sem sucesso

Após terceiro dia de buscas, Camila ainda não foi encontrada -

As buscas pela estudante Camila Almeida Nunes, de 24 anos, entraram no terceiro dia e terminaram sem avanços neste sábado (4). A jovem desapareceu enquanto nadava em uma cachoeira na região de São Carlos, interior de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores do canil do GAED (Grupo de Ações em Emergência e Desastres), estão mobilizadas nos trabalhos de busca. Segundo informações do boletim de ocorrência, Camila estava acompanhada do namorado, de 21 anos, ambos estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

De acordo com o relato, o casal visitava a cachoeira para aproveitar o dia. Enquanto Camila nadava, o namorado filmava a cena com o celular. No entanto, ao desviar a atenção por um instante, percebeu que ela havia desaparecido.

