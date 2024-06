Tancredo Neves registra dois acidentes simultâneos na tarde desta quinta-feira

Crédito: Maycon Maximino

A tarde desta quinta-feira (27) foi marcada por dois acidentes de trânsito na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Botafogo, em São Carlos.

No primeiro acidente, um Fiat Uno que seguia sentido shopping/UPA colidiu com o veículo da frente após ser atingido na traseira por outro carro. O impacto da colisão causou dores no peito no motorista do Uno, um homem de 41 anos, que precisou ser socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA da Vila Prado.

No outro acidente, que ocorreu no sentido oposto da avenida, um motociclista foi vítima de uma queda após ser fechado por outra moto. Apesar da presença do Corpo de Bombeiros no local, o motociclista recusou atendimento médico e não foi hospitalizado.

Leia Também