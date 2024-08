Suspeito de matar empresário são-carlense é preso no RN

Guilheme Deiroz Tosetti tinha 39 anos - Crédito: arquivo

Um homem de 32 anos, suspeito de assassinar o empresário são-carlense Guilheme Deiroz Tosetti, de 39 anos, em São Miguel do Gostoso no dia 8 de maio de 2023, foi preso neste domingo (18) por policiais civis da 89ª DP. A prisão ocorreu durante um evento político na zona rural de São Gonçalo do Amarante.

As investigações, conduzidas pela 89ª DP, apontaram o suspeito como autor do crime. Após a emissão do mandado de prisão preventiva, os policiais civis iniciaram as diligências para localizar o indivíduo, que foi encontrado e preso durante o evento.

O caso

Guilherme foi encontrado com um ferimento na cabeça, no lado externo da pousada a qual era dono, em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte do Rio Grande do Norte. Ao lado havia uma pedra suja de sangue que, segundo a Polícia Militar do município, dá indícios de que ele foi vítima de uma pedrada.

O corpo de Guilherme foi enterrado cinco dias depois da sua morte no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também