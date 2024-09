Suposta usuária de drogas é acusada de intimidar mulheres em ponto de ônibus

SIGA O SCA NO

Ponto de ônibus na região da rodoviária - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher que tem um problema de deficiência física em um dos pés e que seria usuária de drogas, estaria intimidando e incomodando mulheres em um ponto de ônibus na rua Dona Alexandrina, no Jardim Macarengo.

A denúncia foi feita por uma auxiliar de produção de 18 anos, que formulou boletim de ocorrência na CPJ. Às autoridades policiais, informou que necessita do transporte coletivo e quando vai ao ponto, por volta das 5h20, a acusada aparece pedindo dinheiro e quando não tem o pedido atendido, fica alterada e faz ameaças de morte as pessoas que estão no local.

