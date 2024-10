Sobrinho pede ajuda para encontrar tio que desapareceu em São Carlos

Familiares de André Junior Leandro, 36 anos, buscam informações sobre seu paradeiro.

Segundo o sobrinho, que entrou em contato com o SCA, o tio que é pedreiro, residente em Santa Eudóxia, saiu para trabalhar de ônibus em um condomínio de chácaras, na última segunda-feira (21) Desde então, não deu mais notícias. A família entrou em contato com o condomínio , que afirmou que André não teria entrado no local. Recebeu ainda informações que ele estaria na região do Aracy, na praça do Golias, mas nada foi confirmado.

Ele pede ajuda para encontrar o tio. Qualquer informação pode ser repassada no 190 ( Polícia Militar).

