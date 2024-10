Residência é invadida por ladrões enquanto moradores dormiam

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma residência foi alvo de furto na madrugada de sábado (19), na Rua Princesa Isabel, no Centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, os moradores foram dormir por volta de uma hora da manhã, e quando acordaram, lá pelas oito horas, perceberam a falta de uma TV, um vídeo game e todas as chaves da casa, encontraram o portão aberto, marcas de pegadas no muro dos fundos, as bolsas que continham documentos e cartões, vazias e jogadas na garagem. Depois ainda constataram que foram feitas compras e transações bancárias com os cartões subtraídos.

Os cartões foram bloqueados e a ocorrência foi registrada no plantão policial.

