Quadrilha rende seguranças e funcionários e roubam mais de R$ 100 mil de banco

Banco do Brasil foi alvo de assalto em Nova Europa - Crédito: Flavio Fernandes

Um assalto a uma agência do Banco do Brasil assustou moradores e comerciantes da pacata Nova Europa, região de Araraquara, na manhã desta quinta-feira, 7. Uma quadrilha invadiu o banco e levou mais de R$ 100 mil, segundo as primeiras informações.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, três homens e uma mulher invadiram a agência localizada no centro da cidade, na rua Rodrigues Alves e renderam seguranças, se apoderando de suas armas, e funcionários que chegavam para o trabalho.

Mediante ameaças de morte, os bandidos levaram, segundo informações, mais de R$ 100 mil e fugiram em um Ônix vermelho, possivelmente produto de furto e/ou roubo ocorrido em Monte Alegre do Sul/SP.

O Ônix utilizado para o crime foi abandonado minutos depois em uma mata na rodovia Deputado Victor Maida e os bandidos fugiram sentido Araraquara. Existe a possibilidades dos criminosos terem se infiltrado na mata ou, ainda, fugido em outro carro.

Policiais civis da DIG de Araraquara iniciaram as investigações. Policiais militares atenderam a ocorrência.

Colaborou Flavio Fernandes

