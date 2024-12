Compartilhar no facebook

Um procurado pela Justiça de Ariquemes/RO foi detido por policiais militares por volta das 21h50 desta terça-feira, 24, na Travessa Francisco Primo Latorre, em um residencial.

Os PMs foram solicitados via Copom e no local abordaram L.F.S., 52 anos, e após pesquisa, constataram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto pela prática de homicídio. Encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, ele foi recolhido ao centro de triagem.

