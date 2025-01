Procurado por homicídio é detido pela PM no Jardim Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares tiraram de circulação um procurado por homicídio. O fato aconteceu por volta das 11h18 desta quinta-feira, 16, no Jardim Botafogo.

Na rua João Coza, os PMs observaram que um casal ao avistar a viatura, retornou rapidamente para dentro de uma residência. P comportamento chamou a atenção da equipe, que retornou para verificar a situação e observar se havia algo fora do comum.

Quando os PMs se aproximaram, o suspeito de 24 anos tentou a fuga, mas foi perseguido pelo cabo Françoso a pé e pelo soldado Lourencini com a viatura. A perseguição seguiu pela rua Santa Teresa saindo em um beco que deu acesso a Avenisa José Renato de Godoy, até que o suspeito retornou à rua João Coza, pulando para o interior de uma residência.

Foi solicitado apoio com o objetivo de cercar o quarteirão e impedir a fuga do acusado. A ação teve êxito e ele foi localizado no interior de uma casa na rua João Coza. Após consulta via Copom, constatou-se que o homem era foragido do sistema prisional pelo crime de homicídio. Após ser preso, ele foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

