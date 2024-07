Princípio de incêndio atinge residência usada moradores em situação de rua

SIGA O SCA NO

O Corpo de Bombeiros foram até a casa, mas as chamas já haviam sido extintas - Crédito: Maycon Maximino

Uma casa em estado de abandono e que seria utilizada por moradores em situação de rua, foi atingida por um princípio de incêndio na noite desta quinta-feira, 11, na rua Professor José Ferraz de Camargo, na Vila Celina.

Um auto bomba do Corpo de Bombeiros foi solicitado por vizinhos, mas quando membros da corporação chegaram ao local, o fogo já havia sido debelado.

Segundo foi apurado, a casa seria utilizada por moradores em situação de rua e eles teriam ateado fogo em lixo e conseguiram, posteriormente, conter as chamas. Porém, a fumaça e as labaredas assustaram os moradores vizinhos que solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros.

