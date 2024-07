Princípio de incêndio atinge motor de veículo da Vila Marcelino

SIGA O SCA NO

Bombeiros atenderam a ocorrência de debelaram as chamas - Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio atingiu o motor de um carro na tarde desta quinta-feira, 11, na rua Fagundes Varela, na Vila Marcelino. Ninguém ficou ferido.

O motorista chegou em sua casa e disse que estacionou o veículo quando foi alertado por um vizinho que saia fumaça do motor. Ele seguiu metros adiante e parou.

Com a ajuda de vizinhos e utilizando extintores e água, as chamas foram contidas. Uma unidade auto bomba do Corpo de Bombeiros foi ao local e o incêndio foi debelado.

