Policial militar é agredido por homem durante abordagem em praça em Dourado

16 Out 2024 - 18h23

16 Out 2024 - 18h23 Por Redação

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma abordagem de rotina, resultou em agressão a um PM e desferida por um homem por volta das 23h desta terça-feira, 15, em uma praça na rua Salvatore Saco, no Jardim Aeroporto, em Dourado.

Segundo consta em boletim de ocorrência na CPJ, os PMs patrulhavam o bairro e na praça, que seria frequentada por pessoas suspeitas, estariam dois homens que alteraram o comportamento e jogaram algo nas proximidades, com a aproximação da viatura. Os policiais realizaram a abordagem e um dos suspeitos, localizou três porções de maconha e dois cigarros da mesma droga.

Um dos PMs teria tentado pedir ao suspeito que deixasse o local e parasse de consumir a droga. A resposta do acusado teria sido ofensiva e em seguida teria dado um soco na boca do PM, causando lesão interna. O segundo suspeito, fugiu diante do fato.

Os PMs tentaram usar o ‘taser’ que teria falhado e em seguida utilizaram a força física para conter o acusado que resistiu à abordagem.

Após ser contido, ele e o PM foram encaminhados ao hospital municipal de Dourado para atendimento médico e posteriormente à CPJ onde o acusado negou as ofensas, mas assumiu a agressão. Após as deliberações de praxe, ele foi recolhido ao centro de triagem.

