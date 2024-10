Polícia Militar impede golpe em agência bancária

Na manhã deste sábado (26), uma ação rápida da Polícia Militar do Estado de São Paulo impediu um caso de estelionato e tentativa de furto em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Dona Balbina, no centro de Porto Ferreira.

A equipe policial foi acionada às 7h41 pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após uma denúncia da equipe de monitoramento do banco, que indicava um indivíduo suspeito na agência. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram a vítima e o indiciado, C.M.S., que correspondia às características descritas – camisa branca e calça preta.

A vítima relatou aos policiais que seu cartão estava preso no caixa eletrônico, e foi então que a equipe localizou um dispositivo preso ao terminal, que bloqueava a liberação do cartão. O suspeito, que apresentava sinais de nervosismo, inicialmente forneceu informações confusas. Após ser questionado, ele confessou que havia vindo de São Paulo com o propósito de aplicar golpes em idosos. Sua estratégia incluía persuadir as vítimas a ligarem para um número 0800, fingindo oferecer ajuda para retirar o cartão retido.

Na operação, foram apreendidos um iPhone 12 Pro Max, o dispositivo utilizado para prender o cartão e um cartão da Caixa sem identificação do proprietário. Ambos, vítima e indiciado, foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado Dr. Edmundo Ferreira Gomes realizou os procedimentos e liberou as partes.

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Federal, e as imagens do sistema de videomonitoramento da agência serão anexadas ao inquérito para auxiliar nas investigações.

Leia Também