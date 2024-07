Polícia Militar captura procurado por roubo em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar capturou na noite de segunda-feira (29), por volta das 20h24, R.G.N. procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

A prisão ocorreu na Rua José Barbante, em Ribeirão Bonito. Durante um patrulhamento de rotina, os soldados Barros e Édipo visualizaram o acusado, que ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou entrar em uma residência.

Após uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, uma consulta via COPOM confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

R.G.N. foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado ao delegado plantonista Dr. Gilberto de Aquino. Após os procedimentos legais, o acusado foi encaminhado à Cadeia Pública.

Leia Também