Polícia Civil tenta identificar casal suspeito de envolvimento em furtos de bicicletas em São Carlos

Crédito: reprodução

O 4º Distrito Policial de São Carlos está investigando um casal suspeito de praticar furtos de bicicletas em diversos pontos da cidade. O delegado Caio Iberê Galvão Gobato, responsável pelo caso, informa que as investigações estão em andamento e que a equipe está empenhada em identificar os autores dos crimes.

Segundo o delegado, o casal age de forma sorrateira, se passando por pessoas comuns para despistar as vítimas. Eles atuam em qualquer horário do dia e já possuem uma estratégia definida para cometer os furtos. O homem, aparentando ter 20 anos, veste calça jeans, camiseta branca e carrega uma bolsa de pano nas costas. Já a mulher, também aparentando ter 20 anos, usa calça preta, blusa colorida e bolsa feminina.

Aumento dos furtos e áreas afetadas

O delegado Caio Gobato alerta que essa modalidade de crime, antes comum apenas em grandes centros, vem crescendo em São Carlos há cerca de um ano. Os furtos ocorrem principalmente contra estudantes, nas regiões de escolas, faculdades e universidades da cidade. No entanto, alguns casos também foram registrados em pátios de empresas e condomínios.

Condomínios sem controle de acesso

O delegado destaca a necessidade de maior segurança em condomínios, principalmente aqueles que possuem portão eletrônico, mas não contam com porteiro ou outro funcionário para monitorar a entrada e saída de moradores e visitantes. Ele orienta que, em caso de qualquer movimento suspeito, os moradores acionem a Polícia Militar pelo telefone 190.

Furto de bicicleta no Centro

Um caso emblemático ocorreu no dia 21 de junho, quando um estudante de 16 anos teve sua bicicleta furtada do estacionamento de uma escola de cursos técnicos, no Centro de São Carlos. A bicicleta, da marca TSW, preta, aro 29, avaliada em R$ 5 mil, estava trancada com cadeado e corrente. Imagens de câmeras de segurança flagraram o casal agindo em conjunto para furtar a bicicleta em apenas cinco minutos.

Apelo à População

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para identificar o casal e recuperar as bicicletas furtadas. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque Denúncia pelo telefone 181.

