Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Ibaté

Na data de hoje, 24, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do Setor de Investigações e Capturas da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) e da Delegacia de Polícia de Ibaté, com apoio da Guarda Municipal, realizou a prisão em flagrante de A.A.N., de 34 anos, no bairro São Benedito, em Ibaté/SP.

A operação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, resultando na localização de drogas e materiais relacionados ao tráfico. Foram encontrados um pote de vidro contendo 36 gramas de maconha a granel, um pacote de eppendorfs vazios, comumente utilizados para acondicionar cocaína, além de uma sacola plástica com duas porções maiores de maconha (52g) e 62 porções menores da droga embaladas individualmente em sacos do tipo "zip lock" (136g no total).

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

