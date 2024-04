Polícia Civil de Barretos e São Carlos deflagram operação "Falso Frete"

DIG/DISE - Crédito: divulgação

As Delegacias de Investigações Gerais (DIG) de Barretos e São Carlos deflagraram, na manhã e tarde de terça-feira (16), uma operação interestadual denominada “Falso Frete”. A ação visava desarticular uma organização criminosa especializada em desvios de carga e contou com a participação de policiais civis de Goiás e Minas Gerais.

Investigações e inteligência policial

As investigações tiveram início em maio de 2023, a partir do registro de um suposto roubo de carga de transformadores elétricos, avaliada em mais de R$ 700 mil. O motorista, que teria sido vítima do roubo em Barretos, relatou o crime à polícia.

O setor de inteligência da DIG de Barretos, em conjunto com a DIG de São Carlos, apurou que o roubo não havia ocorrido. Na verdade, tratava-se de um desvio de carga com a conivência do motorista, um homem de 43 anos, morador de Trindade (GO). O motorista utilizou documentos falsos para efetuar o carregamento dos transformadores.

Prisões e apreensões

As investigações também revelaram o envolvimento de outro homem, de 40 anos, residente em Uberlândia (MG). Este indivíduo era responsável pela intermediação e venda fraudulenta da carga.

A investigação também conseguiu demonstrar que a carga teria sido transbordada na cidade de São Carlos e posteriormente deixou o município.

Diante das evidências, a autoridade policial responsável pela investigação solicitou ao Poder Judiciário de Barretos a prisão temporária dos dois homens e a expedição de quatro mandados de busca e apreensão.

Na manhã e tarde de terça-feira, investigadores das DIGs de São Carlos e Barretos, com o apoio da Polícia Civil de Goiás, prenderam o motorista em Trindade (GO) e o outro homem em Uberlândia (MG).

Em São Carlos, a DIG local cumpriu os mandados de busca e apreensão em três empresas. O delegado João Fernando Baptista informou que os resultados da operação em São Carlos, assim como todas as informações relacionadas ao caso, foram repassados à DIG de Barretos, que segue investigando outros envolvidos no crime.

