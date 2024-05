Motociclista sofre acidente no Jardim Lutfalla

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou uma jovem de 25 anos ferida na noite desta quinta-feira (2), no Jardim Lutfalla.

O SCA esteve no local e apurou que a vítima seguia pela avenida Trabalhador São-Carlense sentido USP/Rodoviária e no cruzamento com a rua Luiz Vaz de Toledo Piza, foi atingida por um carro que não respeitou o sinal de pare.

Uma equipe da Econoroeste que passava pelo local prestou os primeiros socorros à vítima que em seguida foi encaminhada pelo Samu até a Santa Casa com ferimentos na perna.

Leia Também