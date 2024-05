Adolescentes são flagrados em carro furtado no São Carlos 8

Uno produto de furto foi recuperado pela PM - Crédito: Divulgação

Dois adolescentes, respectivamente de 14 anos e 16 anos, foram flagrados por policiais militares em um Uno Way cinza, produto de furto por volta da 1h50 desta sexta-feira, 17, na rua Aurora Godoy Carrera, no São Carlos 8.

Inicialmente os PMs foram acionados via Copom, pois denúncia anônima dava conta que havia disparos de arma de fogo. Equipes da PM realizaram diligências e chegaram até o veículo que estava em uma das vielas da via pública com os faróis acesos. Do lado de fora, um homem que fugiu sentido uma mata com a aproximação das viaturas. Dentro do carro, os dois adolescentes que tentaram a fuga, mas foram impedidos.

Posteriormente a PM fez pesquisa via Prodesp e constatou que o Uno era produto de furto. Os infratores foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e posteriormente liberados às suas respectivas mães. O veículo foi apreendido.

