Polícia captura homem procurado pela Justiça em condomínio de São Carlos

03 Dez 2025 - 09h12Por Da redação
Viatura plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 54 anos, procurado pela Justiça, foi detido na manhã desta terça-feira (2) em um condomínio na região do Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo COPOM e ao chegarem ao local, os agentes abordaram o indivíduo, que estava no condomínio para realizar uma mudança.

Durante a verificação dos documentos, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execuções Criminais da Capital, emitido em outubro deste ano, para cumprimento de pena em regime aberto.

 O detido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

