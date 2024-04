PM, GM, Visam e fiscalização realizam operação em depósitos de sucatas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária (Visam) e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação de Desenvolvimento Urbano, realizou na terça-feira, 16 e nesta quarta-feira, 17, uma operação para coibir ilícitos penais e administrativos em comércios de depósito de sucatas em várias regiões da cidade. Os agentes também aproveitaram para verificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypt, transmissor da dengue, chikungunya e Zika.

As equipes realizaram vistorias em onze estabelecimentos com denúncias de receptação de fiação furtada. Os militares também verificam a ficha criminal dos proprietários e possíveis ilícitos penais no local. Todos os produtos tiveram a procedência penal verificada.

O Departamento de Fiscalização verificou a documentação e regularidade dos referidos comércios. Em um estabelecimento foi encontrado indícios de foco de larvas de mosquito Aedes aegypt e o responsável foi notificado pela Vigilância Sanitária a realizar os procedimentos necessários para a eliminação e para evitar futuros focos.

A supervisora da Vigilância Sanitária, Maria Fernanda Cereda, disse que que além das fiscalizações, ocorreu uma ampla orientação sobre a gestão adequada de resíduos.

Para o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Penela, a junção de forças entre a Polícia Militar e os órgãos do município foi importante para o sucesso da fiscalização. “A operação tem como objetivo coibir a utilização inadequada desses estabelecimentos, e coibir focos de dengue nesse período de emergência na saúde pública e o trabalho integrado com a PM e GM é fundamental”, disse Penela.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, estas ações serão intensificadas para coibir furtos de fiação e cabos na cidade.

Durante a operação, um estabelecimento, entre os onze vistoriados, foi notificado por irregularidade administrativa.

