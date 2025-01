PM encontra veículo e recupera objetos roubados de residência na Vila Nery

Gol envolvido no roubo -

Na tarde deste domingo (5), a Polícia Militar, em patrulhamento pela cidade, recuperou diversos objetos roubados de uma residência localizada na Rua Major José Inácio, na Vila Nery. O crime, que ocorreu por volta das 16h, envolveu três homens armados com facas. Eles abordaram as vítimas, um casal, no momento em que entravam com o veículo na garagem.

Os assaltantes trancaram as vítimas na sala da casa enquanto subtraíam diversos itens, incluindo eletrônicos, ferramentas e maquiagens. Para fugir, utilizaram o carro das vítimas, um VW Gol 2011, cor cinza chumbo, placas EYR-4164 que ainda não foi localizado.

Durante as diligências, os policiais identificaram um veículo Parati, cor verde, placas BQB3H26, que havia sido registrado em imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do crime. O carro foi localizado abandonado no bairro Antenor Garcia, próximo a um barraco de assentamento.

No interior do veículo, foram encontrados uma faca de açougueiro, uma maleta de maquiagem e uma jaqueta preta com documentos. Informações de populares indicaram que três indivíduos deixaram a Parati no local e transferiram objetos para o barraco.

Os policiais entraram no barraco, que estava aberto, e localizaram itens que coincidiam com os descritos pelas vítimas, como um televisor, uma fritadeira Air Fryer, uma maleta de viagem, uma caixa de ferramentas, um aparelho celular branco modelo S23 e maquiagens diversas.

As vítimas foram acionadas e reconheceram os objetos como sendo os mesmos levados durante o assalto.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar e prender os autores do crime.

Leia Também