PM de SP alerta para o perigo de usar 'armas' que disparam bolas de gel

Armas de brinquedo que disparam bolas de gel apreendidas pela polícia

Depois de ser acionada por moradores preocupados com as cenas que simulam uma “guerra” entre grupos no meio da rua, a Polícia Militar acendeu um alerta por conta de uma prática perigosa, divulgada em vídeos nas redes sociais. Trata-se do uso de armas de brinquedo para disparar bolas de gel. Por causa da semelhança, as pistolas podem ser consideradas reais, sendo possível confundir não só a população que vive nas regiões onde esse tipo de brincadeira acontece, mas também policiais durante o patrulhamento ou numa situação de emergência.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram dois grupos ostentando os brinquedos como se fossem armas e se atacando entre si. Em outros trechos compartilhados, essas pessoas aparecem em bairros diferentes da capital paulista disparando as munições em gel para o alto.

Na última quinta-feira (29), um homem de 20 anos foi detido após apontar uma arma de brinquedo a policiais militares. Tudo começou quando moradores acionaram a corporação após uma confusão no Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, provocada por disparos de bolas de gel direcionados a pessoas que andavam pela região.

Quando as equipes chegaram ao local, o grupo que usava essas armas de brinquedo se dispersou. Porém, dois homens em uma moto foram vistos apontando a pistola para os oficiais. Houve uma breve perseguição até que os envolvidos perderam o controle da moto. O motorista conseguiu fugir a pé e o homem que estava na garupa foi detido e encaminhado à delegacia

