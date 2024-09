PM apreende grande quantidade de drogas em "casa bomba" no Belvedere

Uma ação da Policia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no prolongamento do Jardim Belvedere.

De acordo com informações, equipe do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) recebeu informações sobre um veículo GM Onix que estaria sendo utilizado para o transporte de drogas. Durante patrulhamento, o veículo foi localizado e abordado na Rua Coronel Leopoldo Prado.

No interior do carro, os policiais encontraram um adolescente com uma sacola contendo diversas porções de maconha e cocaína. Diante dos fatos, os policiais deram continuidade à operação e, com o apoio de outras equipes, foram até uma residência na Rua Luiz Arnaldo Wenzel.

No local, foram encontradas ainda mais drogas, além de materiais utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes, como balanças de precisão e embalagens plásticas. Três pessoas foram detidas no local.

Drogas apreendidas:

2,713 kg de maconha

675 gramas de cocaína

O apontado como dono do entorpecente foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

