Pedreiro morre após ser esfaqueado por garota de programa em Araraquara

Um homem de 33 anos, que trabalhava como pedreiro, faleceu na madrugada de sábado (07), em Araraquara, após ser esfaqueado por uma garota de programa.

De acordo com o boletim de ocorrência, Douglas Rodrigues da Silva tentava apartar uma briga entre a acusada, de 39 anos, e um amigo, de 38. O amigo foi esfaqueado no abdome e ele, no braço.

Os dois foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa de Araraquara, mas Douglas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O local do crime foi preservado pela polícia, para que possa ser periciado e a acusada, foi detida próximo ao local do crime, sendo encaminhada ao plantão policial e recolhida à cadeia pública feminina de São Carlos.

