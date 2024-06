Operação Rodeio apreende grande quantidade de drogas e arma de fogo em Ibaté

Droga apreendida seria comercializada durante o rodeio de Ibaté - Crédito: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Ibaté, com apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São Carlos realizaram nesta quinta-feira, 6, em Ibaté, a Operação Rodeio e apreendeu grande quantidade de drogas que seriam comercializados durante o show que acontece na vizinha cidade. Dois suspeitos foram identificados, mas continuam foragidos.

O entorpecente estaria em uma casa na rua Antônio Guarati, no Jardim Icaraí e seria de propriedade da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No Jardim Cruzado, um revólver calibre 38, utilizado para a prática de assaltos em São Carlos foi apreendida

De acordo com o delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior, que capitaneou as ações de combate à criminalidade, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão e de posse do documento, os policiais civis foram até a casa no Jardim Icaraí e encontraram quatro cofres cheios de maconha, cocaína e skank. Paredes da casa foram quebradas para que os policiais chegassem até as drogas.

De acordo com Capobianco Júnior, as drogas estavam acondicionadas em pacotes e prontos para a comercialização que seria feita no Rodeio de Ibaté. O entorpecente seria de propriedade do PCC.

A droga foi apreendida e encaminhada à Dise em São Carlos. Segundo o delegado, as investigações continuam para que os responsáveis sejam detidos e responsabilizados pelo tráfico de drogas.

