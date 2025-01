Operação policial encontra 20 quilos de crack em fundo falso de veículo

Os 19 tijolos de crack estavam escondidos em fundo falso - Crédito: divulgação

Uma operação policial que contou com policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Ribeirão Preto, apoiados pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Araraquara, resultou na prisão de um acusado de tráfico de drogas de 34 anos no km 75 da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) na tarde desta terça-feira, 28, em Araraquara.

Com o suspeito havia 19 tijolos de crack, avaliados em aproximadamente R$ 600 mil. Investigadores do Deic tiveram informações que um homem teria ido até Ribeirão Preto e levaria a carga da droga até Bauru e com o apoio da Dise araraquarense, sob o comando do delegado Renato Candido Soares, uma Freemont branca foi abordada próximo da Usina Maringá. Após revista no carro foi encontrada a droga no fundo falso do veículo, totalizando aproximadamente 20 quilos.

O motorista não possuía passagens criminais e ao ser questionado disse que teria comprado o veículo naquele dia e iria pagar R$ 63 mil. Porém, não sabia que teria drogas em seu interior.

Após as formalidades de praxe, o acusado foi encaminhado a Deic de Ribeirão Preto e o delegado Diógenes Santiago fez a autuação em flagrante por tráfico de drogas, encaminhando-o em seguida para a prisão.

Leia Também