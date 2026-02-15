Operação Impacto e Carnaval termina com prisão por tráfico no Residencial Abdelnur

Durante ação conjunta da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (14), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na Rua Salvador Orlandi, durante a “Operação Impacto Contra o Tráfico de Drogas” e “Operação Carnaval”, que contou com equipes da ROCAM, Tático Comando e Força Tática do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

Segundo informações da PM, os policiais realizavam saturação pelo bairro quando visualizaram um indivíduo segurando uma sacola branca. Ao notar a aproximação das viaturas, ele correu para o interior de uma residência. Durante o acompanhamento, o suspeito arremessou a sacola sobre o telhado do imóvel, mas acabou detido em seguida.

Na sacola, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes já fracionadas para venda, sendo 171 porções de maconha, 120 pedras de crack, 88 eppendorfs de cocaína e 31 porções de “dry”. Também foram apreendidos R$ 200 em dinheiro, um aparelho celular e uma máquina de cartão.

O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão elaborou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça e foi encaminhado à carceragem.

