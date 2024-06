Operação em São Carlos autua 22 motoristas por recusa ao teste do bafômetro

Operação Direção Segura foi realizada na noite desta sexta-feira defronte ao cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: SCA

Na noite de sexta-feira, 14, equipes da Polícia Militar de São Carlos, em conjunto com o DETRAN/SP, realizaram uma Operação Direção Segura com o objetivo de combater a embriaguez ao volante. A ação aconteceu na Avenida São Carlos, defronte ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde foram abordados e fiscalizados condutores de carros e motos. Vinte e dois motoristas foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

No total, 1.178 condutores foram submetidos ao teste passivo do etilômetro.

O motorista que se recusar a realizar o teste do etilômetro será multado em R$ 2.934,70 (dobrada em caso de reincidência no ano), perde 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por infração gravíssima, tem a CNH apreendida e o direito de dirigir cassado por um ano, além da apreensão do veículo caso não haja outro condutor habilitado no momento.

A operação também realizou fiscalização de trânsito que resultou na confecção de 76 autuações por infrações diversas. Oito motos foram recolhidas e um carro apreendido.

