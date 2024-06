Ônix roubado na vila Monteiro é encontrado no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Um Chevrolet Onix roubado ontem na Vila Monteiro, em São Carlos, foi recuperado neste sábado pela Polícia Militar. O veículo foi encontrado em uma casa na Rua Reginaldo Stefanutti, na Cidade Aracy. (Veja notícia relacionada)

De acordo com informações, um adolescente conhecido das autoridades reside no local onde o carro foi encontrado. No entanto, ninguém foi detido durante a ação policial.

A proprietária do veículo foi notificada da recuperação do carro. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o autor do furto.

