Óleo no asfalto causa queda de 7 motociclistas na Praça Itália

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (19), sete motociclistas sofreram quedas após passarem por uma grande mancha de óleo que se estendia por cerca de 200 metros, desde a Rua Santa Gertrudes, na Vila Isabel, até a Praça Itália, em São Carlos.

Equipes da Motolância do SAMU, que passavam pelo local, presenciaram a situação e prestaram os primeiros atendimentos. Dois motociclistas, que sofreram ferimentos mais significativos, foram encaminhados para a UPA do Vila Prado. Os outros apresentaram apenas escoriações pelo corpo.

Para evitar novos acidentes, a Polícia Militar e os agentes de trânsito foram acionados. A via precisou ser interditada temporariamente, e serragem foi jogada sobre a pista para conter os riscos.

