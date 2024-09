No golpe da criptomoedas, motoboy de São Carlos perde mais de R$ 11 mil

Criptomoeda - Crédito: Pixabay

Um motoboy de 23 anos formulou boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 18, na CPJ, alegando que teria caído em um golpe relacionado a criptomoedas e perdeu o equivalente a R$ 11.485,00.

O crime teria ocorrido no dia anterior. A vítima informou residir no Jardim Bandeirantes, em São Carlos e que, inicialmente, recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número internacional, da África do Sul e que a pessoa se dizia “trader” de criptomoedas em uma bolsa de valores e que para atuar no site, a vítima teria que realizar aportes e que os lucros receberia em sua conta no final das operações.

Interessado, passou a realizar negociações através de um aplicativo e através de PIX fez transferências e chegou a receber em sua conta R$ 1.340,00 a título de retorno.

Até então não desconfiou de nada e fez novas transferências que totalizaram R$ 11.485,00. Entretanto, passou a desconfiar das operações e contatou um amigo que trabalha no mercado financeiro e o alertou que seria um golpe. Ele chegou a entrar em contato com a pessoa que fazia as transações e pediu a devolução do dinheiro. Porém teria sido informado que isso iria acontecer somente com o pagamento de outras parcelas. O caso será investigado.

