Mulheres cometem furto em farmácia no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Três mulheres cometeram um furto em uma farmácia localizada na Avenida Doutor Carlos Botelho, no Centro, na última sexta-feira (27), no Centro.

O furto foi comprovado pelas imagens das câmeras de segurança, que mostraram que enquanto uma delas distraía os funcionários, as outras duas pegaram pacotes de fraldas descartáveis, que ficaram segurando na frente do corpo, utilizando para esconder pequenos produtos, que esconderam dentro das roupas. Depois deixaram as fraldas e saíram da farmácia, enquanto a terceira comprava uma garrafa de água, para prender a atenção dos funcionários.

Foram furtados cerca de 12 produtos, totalizando um valor aproximado de R$ 300,00.

Foi registrado um boletim de ocorrência no plantão policial.

