Mulher sofre queda de moto no dia do aniversário em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

No dia do aniversário, ao completar 38 anos, garupa foi socorrida à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher, ao completar 38 anos nesta terça-feira, 3, teve um aniversário nada agradável. Ela sofreu uma queda de uma moto no centro de São Carlos.

A vítima estava como garupa e a moto era dirigida por um rapaz e o auxiliava nas entregas. Porém, no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Major José Inácio, os pneus do veículo escorregaram na faixa de pedestre devido o asfalto estar molhado e ocorreu a queda.

O piloto nada sofreu, porém a garupa teve a infelicidade de ver a moto tombar sobre suas pernas. Ferida, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também