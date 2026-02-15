Mulher procurada pela Justiça de SC é presa pela PM no Cidade Aracy

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 38 anos foi capturada na madrugada deste domingo (15), em uma residência localizada na Rua Natalino Sbampato, na zona rural de São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina relacionada a uma averiguação de tráfico de drogas. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ituporanga (SC), com data de 6 de agosto de 2025.

Diante da constatação, ela foi conduzida ao plantão policial da Delegacia Seccional de São Carlos, onde a ordem judicial foi confirmada.

Ainda conforme o registro, a mulher declarou que não houve violência por parte dos policiais durante a abordagem e condução.

Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

