Mulher morre após mal súbito enquanto trocava fralda de filha recém-nascida

Plantão Policial

Uma mulher de 28 anos morreu por volta das 19h30 desta quinta-feira, 3, enquanto trocava a fralda de sua filha recém-nascida, de apenas 5 dias. A vítima teria sofrido uma parada cardíaca e um boletim de ocorrência de “morte suspeita” foi elaborado na CPJ e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Segundo apurado, T.F.B.A., 28 anos, estava na casa da sua sogra no Jardim Ipanema e trocava a fralda da filha recém-nascida de apenas 5 dias. Ela caiu em cima de um colchão, desacordada. Familiares levaram a vítima até a UPA Santa Felícia onde uma médica tentou reanimá-la. Porém, sem sucesso, ocorrendo sua morte. Consta no BO que a mulher teria tido um ataque cardíaco.

Um dos familiares disse no BO que T.F.B.A. foi internada na Maternidade Francisca Cintra Silva, da Santa Casa, no dia 28, para que pudesse dar à luz a sua filha, o que ocorreu no dia seguinte. Já no dia 30, a vítima passou por um procedimento de laqueadura e no dia 1º deste mês teve alta. Entretanto, desde então, reclamava de dores abdominais após a laqueadura.

O corpo de T.F.B.A. foi encaminhado ao IML onde será realizado exame necroscópico para apurar o motivo de sua morte. Ainda não há informações sobre o horário de sepultamento.

