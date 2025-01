Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Mulher recebe atendido dos Bombeiros: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher sofreu fraturas na manhã desta terça-feira, 14, após ser atropelada no cruzamento da rua Eduardo Campos Maia Filho com a Avenida Vicente Pelicano, no Azulville II.

A vítima estaria na faixa para pedestres quando foi atingida por um veículo. Com fratura na tíbia e na fíbula, foi socorrida à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

Leia Também