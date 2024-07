Mulher escapa de assalto ao acelerar veículo no Jardim Nova Santa Paula

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 55 anos evitou um assalto por volta das 18h desta quarta-feira, 17, no cruzamento das ruas Eliza G. Rabelo com a Oscar de Souza Geribelo, no Jardim Nova Santa Paula.

A vítima relatou o ocorrido em boletim de ocorrência. Disse que estava em seu Ônix e parou na esquina quando foi abordada por uma dupla de desconhecidos armada com uma faca, ordenando que ela descesse do carro. Em seguida, a mulher acelerou. Um dos desconhecidos teria ainda batido com a mão no veículo e seguiram sentido rua Oscar de Souza Geribelo. O caso foi registrado na CPJ.

