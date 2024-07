Mulher é indiciada por denunciação caluniosa após mentir à Polícia para prejudicar o ex-marido

DDM São Carlos - Crédito: divulgação

Uma mulher de 25 anos foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa após simular ameaças de seu ex-marido, um homem 44 anos.

De acordo com as investigações, em dezembro de 2022, a jovem alegou ter recebido mensagens de ameaça de J.R.T.P.J., descumprindo assim uma medida protetiva que havia sido expedida contra ele. Com base nas denúncias, a polícia instaurou um inquérito e chegou a decretar a prisão preventiva do ex-marido.

No entanto, as investigações revelaram uma trama diferente, que a mulher na verdade cadastrou um novo chip com os dados do ex-marido e utilizou a linha para simular ameaças contra ela.

Com as provas coletadas, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) concluiu que C.C. havia inventado toda a história para prejudicar o ex-marido. Ela foi formalmente indiciada pelo crime de denunciação caluniosa e o inquérito foi encaminhado à Justiça.

