Mulher é atropelada na faixa de pedestres

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (16), uma mulher de 59 anos foi vítima de um atropelamento na Avenida Vicente Pelicano, Castelo Branco, em São Carlos. O acidente ocorreu no momento em que a vítima atravessava a faixa de pedestres.

De acordo com informações, o condutor do veículo não teria avistado a pedestre, resultando no atropelamento. A vítima, que reclamava de dores nas costas e no braço, foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

