Mulher é acusada de invadir casa de ex-companheiro no Jardim São João Batista

Uma mulher de 26 anos está sendo acusada de invadir a casa do seu ex-companheiro, de 35 anos. Um caso de lesão corporal foi registrado na CPJ na noite desta terça-feira, 17, e o fato teria ocorrido em uma casa no Jardim São João Batista.

Segundo consta no documento policial o homem estaria em sua casa com a sua atual namorada, também de 26 anos, quando a ex-companheira, de posse de uma chave da casa, teria entrado sem autorização e iniciado a confusão.

De acordo com o ex-companheiro, a mulher teria entrado e sem motivos, partiu para cima dele com agressões, causando lesões pelo corpo. Para se defender, teria empurrado a ex-mulher, que caiu e também se lesionou. Já a ex-companheira teria dito aos policiais que teria sido agredida inicialmente e por isso revidou. Na terceira versão ouvida pelas autoridades, da atual namorada, é que a ex-mulher do seu namorado teria de fato invadido a moradia e começado a confusão.

Outro fato relatado pelo homem é que ele não teria conhecimento que a ex-mulher teria ficado com uma cópia da chave da casa onde ele reside.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

