segunda, 22 de setembro de 2025
Segurança

Mulher é acusada de alterar atestados médicos em São Carlos

22 Set 2025 - 13h29Por Da redação
UPA Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraUPA Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) em São Carlos. O caso aconteceu em junho, mas foi formalmente comunicado à Delegacia Eletrônica no último sábado (20).

De acordo com o registro, uma mulher de 28 anos teria modificado por conta própria a quantidade de dias de afastamento em um atestado fornecido pela UPA do Cidade Aracy, ampliando de 1 para 5 dias. Em outras ocasiões, segundo o histórico, ela também teria alterado datas em documentos médicos já emitidos, apresentando-os posteriormente à empresa onde trabalha.

A coordenação da unidade de saúde foi questionada pela empresa sobre a autenticidade dos documentos e esclareceu que os atestados emitidos são validados por QR Code, recurso que permite a verificação imediata de sua procedência.

A ocorrência foi registrada como uso de documento falso, com autoria a ser investigada pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

