Mulher de Ibaté cai em golpe de falso aluguel de casa na praia e perde R$ 2.500

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Praia de Santos - Crédito: Raimundo Rosa/Prefeitura de Santos/Direitos reservados

Uma secretária de 23 anos, moradora de Ibaté, foi vítima de um golpe ao tentar alugar uma casa na praia.

Segundo informações, ele viu o anúncio nas redes sociais, fez contato com o anunciante e pagou R$ 2.500,00 via PIX, contudo, pouco tempo depois o verdadeiro dono casa postou que se tratava se um golpe, ou seja, desconhecidos estavam usando imagens do seu imóvel para enganar pessoas. Restou para a secretária registrar um boletim de ocorrência e lamentar o fato.

Leia Também