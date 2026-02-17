(16) 99963-6036
terça, 17 de fevereiro de 2026
Segurança

Mulher de 35 anos é agredida e tem celular furtado durante evento em Ibaté

17 Fev 2026 - 08h24Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 35 anos registrou boletim de ocorrência após ser agredida e ter o celular furtado durante um evento realizado na noite de domingo (15), em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no evento acompanhada de uma amiga quando foi abordada por um homem de idade não informada, que passou a ofendê-la com acusações relacionadas a um desentendimento antigo.

Segundo o boletim, o homem teria desferido duas cabeçadas contra a vítima. Em meio à confusão, outras mulheres também teriam participado das agressões. Durante o tumulto, o celular da vítima — um aparelho da marca Motorola — foi subtraído.

Após o ocorrido, a mulher informou que discutiu com o ex-companheiro e que houve nova tentativa de agressão, que foi contida por pessoas que estavam no local.

O caso foi registrado como lesão corporal e furto, e será apurado pela delegacia responsável pela área.

