Mulher cospe no rosto de GM na UPA Santa Felícia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos está sendo acusada de lesão corporal em um guarda municipal de 59 anos. O caso teria ocorrido na manhã deste domingo, 14, na UPA Santa Felícia.

Testemunhas afirmaram que a acusada vai até a unidade de saúde de patinetes ou bike e entra no prédio. Neste domingo, teria tido acesso pelos portões do fundo e atrapalhava o atendimento. Ao ser repreendida pelo GM, respondeu com um chute na perna e cusparada no rosto. Ao ser detida, ficou alterada e foi necessária encaminha-la à CPJ para as deliberações de praxe.

