Veículo sai de estacionamento e atinge motociclista no Jardim Bandeirantes

Vítima sendo socorrida pela UR dos Bombeiros: escoriações pelo corpo e trauma no peito - Crédito: Maycon Maximino

Um instrutor de autoescola de 42 anos acabou sendo a vítima de um acidente na tarde desta sexta-feira, 10, na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes.

O motorista de um veículo estava estacionado e ao sair da vaga e mudar de faixa na via pública, não teria percebido a aproximação da moto e ocorreu a colisão.

O instrutor de autoescola foi ao solo e com trauma no peito e escoriações pelo corpo, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

A viatura da corporação foi acionada por um agente de trânsito que passava pelo local e deu as primeiras assistências.

