Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy foi vítima de um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 10, na Vila Celina.

Ele pilotava sua moto pela rua Professor José Ferraz de Camargo, e no cruzamento com a rua Lions Club colidiu em um veículo, cuja motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

A moto atingiu a porta do motorista e o motoboy foi ao solo. Mesmo com escoriações, ele recusou atendimento médico do Samu.

