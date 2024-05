Acusado de roubar Iphone é preso pela PM

SIGA O SCA NO

Aparelho roubado foi recuperado pela PM e restituído ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi detido por policiais militares, após ser acusado de praticar um roubo nesta sexta-feira, 10, em São Carlos.

O crime teria ocorrido na Avenida Sallum, na Vila Prado. A vítima caminhava quando teria sido abordada e rendida pelo suspeito que simulou estar armado. Mediante ameaças de morte, se apoderou de um iPhone 10 e fugiu.

Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar e via Copom dado alerta, tendo início as diligências. Paralelamente, os policiais foram avisados que o aparelho estaria na Avenida Savério Talarico, no Jardim Ricetti.

Uma equipe da PM, nas proximidades, localizou o suspeito com o celular. Indagado, confessou o crime. Posteriormente foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. O aparelho foi recuperado e restituído ao proprietário.

