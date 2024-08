Mulher afirma ter sido ofendida por ser irmã de candidato a vice-prefeito em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma operadora de caixa, de 28 anos, residente no Cidade Aracy e irmã de um candidato a vice-prefeito de São Carlos, elaborou boletim de ocorrência na CPJ, e afirmou às autoridades policiais ter sido ofendida por desconhecidos que jogaram ovos contra sua pessoa, além de água que estaria em um balde. O caso teria ocorrido no início da tarde desta quarta-feira, 28.

No documento policial ela disse que saiu de casa para o trabalho e notou movimentação estranha em frente à sua casa, onde um carro, com pessoas em seu interior, ia e voltava.

Ela saiu e quando foi para um ponto de ônibus, o carro se aproximou quando as pessoas passaram a zombar do slogan do candidato a prefeito Mario Casale, no qual seu irmão é candidato a vice.

Citaram que os candidatos seriam “esquerdistas” e que já “perderam a eleição”. Após as palavras teriam jogado água que estava em um balde e arremessado ovos, que não acertaram o alvo. Paralelamente ela afirmou que teria sido ofendida com palavras de baixo calão. Teve seu uniforme de trabalho sujo. Em seguida os desconhecidos fugiram. O caso foi registrado na CPJ.

